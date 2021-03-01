Рожки для папы: дочка Филиппа Киркорова подшутила над звездным отцом во время шоу «Маска»

Наследники поп-короля Алла-Виктория и Мартин побывали в студии самого охраняемого проекта.

Популярный исполнитель Филипп Киркоров, как известно, возглавляет судейскую коллегию самого охраняемого проекта – шоу «Маска» телеканала НТВ.

Накануне состоялся третий эфир второго сезона самой рейтинговой программы канала. В этот раз в студию Филипп Киркоров пришел в сопровождении своих повзрослевших наследников – дочери Аллы-Виктории и сына Мартина.

В сторис Instagram король поп-сцены показал видео с участием детей.

«Смотрите, кто со мной, — обратился Филипп Киркоров к своей аудитории. — И мы все семьей смотрим шоу «Маска» — главное семейное шоу. И мы не одни».

Далее вокалист показал своих коллег – членов жюри шоу «Маска» певицу Валерию и телеведущую Регину Тодоренко.

«Посмотрите на красотку справа и на красотку слева. Ну, какие у меня девочки красивые!» — восторгается Филипп Киркоров.

Затем в кадре появляется дочка поп-короля Алла-Виктория. Улыбаясь, она делает рожки звездному отцу.

«А это что за девочка?» — риторически спрашивает Киркоров.

Напомним, шоу завершилось сенсационным разоблачением участника в костюме Ананаса.

Вопреки ожиданиям жюри, под маской скрывался не Костя Цзю, а продюсер и муж судьи проекта Валерии Иосиф Пригожин.

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