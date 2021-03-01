В стиле Кармен: похудевшая Проскурякова в декольтированном алом платье предстала у рояля

Звезда запечатлелась с мужем и дочкой в первый день весны.

Юлия Проскурякова 1 марта обратилась к своим поклонникам с душевными словами в Instagram.

«С первым днем весны!» — написала она.

Артистка решила поднять настроение своим почитателям семейной фотографией с мужем Игорем Николаевым и пятилетней дочкой Вероникой у рояля. Отдыхая в Майами, жена Народного артиста России заметно похудела и похорошела, поэтому декольтированное платье с открытыми плечами выглядело на ней весьма очаровательно. Хрупкие ключицы изящно выделялись на фоне алой ткани. Шею певицы красиво обрамлял модный волан из гипюра, напоминая образ легендарной Кармен.

А вот родственники звезды выбрали образы в белом цвете, который сейчас в тренде. Александр Васильев в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале замечал, что любой его оттенок выглядит торжественно и освежает стиль.

Напомним, в Майами у Игоря Николаева живет старшая дочь Юлия, которой уже 42 года. Имея близкий возраст с 38-летней Юлией Проскуряковой, она с ней сдружилась и всегда приветствует в своем доме не только отца и младшую сестру, но и молодую мачеху.

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