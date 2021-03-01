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Арка, мольберт и резная мебель: Галкин похвастался роскошной мансардой в своем замке

Здесь любит отдыхать вечерами Пугачева.

Арка, мольберт и резная мебель: Галкин похвастался роскошной мансардой в своем замке
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

О замке Максима Галкина ходят легенды, комик строил его несколько лет с расчетом на то, что имение достанется не только ему, но и его потомкам. Поэтому все делал в доме основательно и с душой. Теперь мужчина налюбоваться не может не только на его интерьеры, но и на виды вокруг.

К саду в округе артисты лично приложили свои руки, высадив несколько деревьев. Теперь юморист частенько не только прогуливается по нему, но и снимает виды с высоты птичьего полета. Удобнее всего это делать с мансардного этажа.

Галкин похвастался роскошной мансардой в своем замке
Галкин похвастался роскошной мансардой в своем замке. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Теперь муж Примадонны решил показать в личном блоге, как он выглядит изнутри. Взору внимательных подписчиков предстало помещение, оформленное в классическом стиле. В нем много резной мебели из натурального дерева, обтянутой дорогой тканью. Есть мольберт, который, судя по всему, не просто создает антураж, а используется по прямому назначению.

Видно также, что в этом доме думают о детях – на столиках расставлены многочисленные игрушки. И центральным звеном помещения является арка цвета слоновой кости, которая венчает зону возле большого окна. Известно, что именно в этой комнате на мансардном этаже любит отдыхать Алла Борисовна. Не исключено, что именно она увлечена живописью.

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