Мучили боли в спине: бывшая звезда Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире

В последнее время девушка жаловалась на свое здоровье.

Бывшая звезда группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Известно, что тело 38-летней девушки обнаружили волонтеры, которые пожаловали к ней домой. Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Отметим, что кроме участия в группе Little Big Анна Кастельянос активно снималась в кино. Вела различные светские мероприятия. Она помогала своим примером, а у девушки очень маленький рост и необычная внешность, побороть похожим на нее людям комплексы, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Анна Кастельянос была в самом первом составе группы из Санкт-Петербурга. Когда-то она выступала вместе с Ильей Прусикиным, Сергеем Макаровым, Антоном Лиссовым и Олимпией Ивлевой.

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Ранее Анна Кастельянос объясняла, почему ушла из группы. По ее словам, параллельно с творчеством она работала в детском саду воспитателем. Многим родителям не нравилось, чем она занимается. В итоге она приняла решение покинуть музыкальный коллектив.

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