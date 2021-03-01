«Все выглядело мерзко в его программах»: мать Королевой хочет разобраться с Малаховым из-за Тарзана

Как отметила «мама Люда», друг должен оставаться другом до конца, а этого не случилось.

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай заявила, что хочет встретиться с телеведущим Андреем Малаховым, который активно обсуждал измену культуриста Тарзана в своих программах.

Как отметила Людмила Порывай, произошла раздутая травля ее зятя на центральных каналах. Эфир зачем-то предоставили мошенницам-аферисткам, не проверив достоверность их информации. Это, как она считает, странно и противозаконно.

«Хочу лично встретиться с Андрюшей Малаховым. Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза. Может, я что-то не понимаю в жизни, но если ты – друг, то оставайся им до конца. А то как-то все выглядело мерзко именно в его программах. У меня сложилось такое ощущение, будто его продакшн всю эту историю и замутил. Мне очень хочется верить, что это не так». Людмила Порывай

Как отметила Порывай, закон бумеранга еще никто не отменял, поэтому Андрею Малахову следует быть осторожным, пишет «Собеседник».

Напомним, что культурист Тарзан изменил своей жене Наташе Королевой. Позже он сказал, что готов отвечать за свой поступок только перед женой и Богом. Культурист был резко против, чтобы эта история широко обсуждалась в прессе.

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