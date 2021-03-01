«Боже, одни мышцы»: 51-летняя Лопес ошарашила публику смелым селфи в купальнике

В июле Дженнифер Лопес исполнится 52 года, а она вместо того, чтобы научиться вязать носки и готовить вкусные пироги — продолжает эпатировать публику и вызывать жестокую зависть у женщин. Про таких говорят: «Пьет кровь младенцев». Или более коротко: «Ведьма».

В любом случае, свой секрет красоты неподражаемая Джей Ло раскрывать не хочет, но заверяет, что никогда не пользовалась ботоксом. Тут, как говорится, правду мы никогда не узнаем, но вот что касается тела – накачать пресс или «пятую точку» никакими препаратами так эффектно не удастся.

В личном блоге певица выложила смелое селфи в купальнике, на котором отлично видно каждый рельеф и изгиб ее завидного подтянутого тела. Сейчас молодые красотки плачут в стороне, а мужчины всех возрастов и наций взрывают Instagram Лопес восторженными комментариями.

«Да это же что-то нереальное! У меня просто кровь из глаз от такой красоты!», «Боже, одни мышцы», «Вот это физическая форма!», «Вот как такое возможно в 51!?», «И вам 51??», «Вот дал же бог такое тело», — написали пользователи Сети.

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