«Я с ее мужем не объяснялся»: Афанасьев вспомнил, как увел свою вторую жену у режиссера Любимова

По словам актера, и этот союз не принес ему в итоге счастья.

Актер Валерий Афанасьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором неудачном браке. Девушку звали Евгения. Причем она в момент их знакомства была замужем за популярным режиссером Павлом Любимовым, но бросила мужа.

«Моя вторая жена Женя была замужем за очень известным режиссером Павлом Любимовым. В тот момент, когда мы познакомились, Женечка расходилась с Павлом. Мы с Женей познакомились под Костромой. Романтика, Волга. Мы были вместе на съемках картины «Светлая речка Воздвиженка». Она была ассистентом. С тех пор началась моя новая жизнь. Начали жить вместе. Потом у нас родился сын Володя. Мы расписались, когда она была на седьмом месяце беременности. Это произошло в 1972 году. Я с ее мужем не объяснялся. Она сама все разрулила. Позже Павел был на моем первом спектакле в Театре Гоголя. И он очень достойно оценил моя игру». Валерий Афанасьев

Как заметил актер, через несколько лет семейной жизни отношения со второй женой стали разлаживаться. «В 26 лет меня забрали в армию. Сам захотел уйти, чтобы была смена обстановки. Я пришел в театр и встретил в буфете Анну. Мы стали общаться. Ей было всего 19 лет. Мое сердце было просто разбито любовью. И перед Новым годом я ушел из семьи. Женя все поняла и скандалов не устраивала», — заявил актер.

Напомним, что Валерий Афанасьев — народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2005 году. Всего за его плечами четыре брака.

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