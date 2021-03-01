«Не надо жениться не по любви»: Валерий Афанасьев вспомнил свой первый неудачный брак

Как отметил актер, с девушкой по имени Лилия они были вместе всего полтора года.

Актер Валерий Афанасьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Девушку, на которой он женился, звали Лилия. Вместе они были всего полтора года.

«Мой первый брак был студенческий. Я благодарен этим отношениям. Моей женой была прекрасная девушка Лилия. Мы познакомились в пионерском лагере. Она подрабатывала, я подрабатывал. Потом мы решили пожениться. Она училась в педагогическом институте. Изучала французский язык, потом итальянский. Она — переводчик. И самое интересное, что я недавно иду по улице Горького. И вдруг вижу идет красивая, ухоженная женщина. И говорит: «Афанасьев, я твоя первая жена». Мы пожелали друг друга добра и разошлись». Валерий Афанасьев

Как отметил актер, к Лилии он никогда не испытывал каких-то сверхъестественных чувств.

«Мы были совершенно разные по характеру. И как-то не срослось все у нас. Я очень долго терпел это все. К тому же вскоре я влюбился в свою сокурсницу. Мы с Лилей жили в подвале. О детях не думали. Просто я хотел отпочковаться в те годы от родителей. С первого дня я понимал, что сделал что-то не то. Я это скрывал. Думал, что все слюбится, стерпится. Этот крест я носил полтора года. Не надо жениться не по любви», – заявил Валерий Афанасьев.

Напомним, что Валерий Афанасьев — народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2005 году. Всего за его плечами четыре брака.

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