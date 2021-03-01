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«Не надо жениться не по любви»: Валерий Афанасьев вспомнил свой первый неудачный брак

Как отметил актер, с девушкой по имени Лилия они были вместе всего полтора года.

«Не надо жениться не по любви»: Валерий Афанасьев вспомнил свой первый неудачный брак
Валерий Афанасьев. Фото: Globallookpress.com

Актер Валерий Афанасьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Девушку, на которой он женился, звали Лилия. Вместе они были всего полтора года.

Валерий Афанасьев с первой женой
Валерий Афанасьев с первой женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мой первый брак был студенческий. Я благодарен этим отношениям. Моей женой была прекрасная девушка Лилия. Мы познакомились в пионерском лагере. Она подрабатывала, я подрабатывал. Потом мы решили пожениться.

Она училась в педагогическом институте. Изучала французский язык, потом итальянский. Она — переводчик. И самое интересное, что я недавно иду по улице Горького. И вдруг вижу идет красивая, ухоженная женщина. И говорит: «Афанасьев, я твоя первая жена». Мы пожелали друг друга добра и разошлись».

Валерий Афанасьев

Как отметил актер, к Лилии он никогда не испытывал каких-то сверхъестественных чувств.

«Мы были совершенно разные по характеру. И как-то не срослось все у нас. Я очень долго терпел это все. К тому же вскоре я влюбился в свою сокурсницу. Мы с Лилей жили в подвале. О детях не думали. Просто я хотел отпочковаться в те годы от родителей.

С первого дня я понимал, что сделал что-то не то. Я это скрывал. Думал, что все слюбится, стерпится. Этот крест я носил полтора года. Не надо жениться не по любви», – заявил Валерий Афанасьев.

Напомним, что Валерий Афанасьев — народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2005 году. Всего за его плечами четыре брака.

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