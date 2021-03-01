«Кто ее помнит?»: Малахов высказался об Узерли, потребовавшей за интервью 30 тысяч долларов

Как отметил телеведущий, такие деньги звезде «Великолепного века» никто сегодня не заплатит.

Телеведущий Андрей Малахов, который с экспертами и коллегами на платформе Clubhouse обсудил гонорары звезд за участие в различных ток-шоу, возмутился, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли через своих менеджеров запросила за интервью с ней 30 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это два миллиона 200 тысяч рублей.

«Кто ее помнит? Кто ей заплатит такие деньги?!» Андрей Малахов

Также Андрей Малахов и его коллеги признали, что пандемия внесла свои коррективы в гонорары звезд, которые ходят на различные ток-шоу. Если, к примеру, раньше актер Эммануил Виторган за рассказ о новорожденной дочери получил гонорар в миллион 800 тысяч рублей, то сейчас расценки заметно упали.

Так, кочующий с одного канала на другой вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов получает всего 200–300 тысяч рублей. Полмиллиона рублей на телевидении сегодня готовы платить только за громкие эксклюзивы.

Напомним, что визиты звезд на телевидение с рассказами о личной жизни, как правило, оплачиваются. Причем иногда с ними заключаются договоры, согласно которым герои не могут ходить на программы к конкурентам.

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