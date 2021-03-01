Как советовал Васильев: Климова вслед за Пугачевой выбрала одежду в мандариновом цвете

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала рассказал о тренде на мандариновый цвет. Оттенок не только очень заметный и впечатляющий, но к тому же обладает приятным для женщин эффектом. Он освежает цвет лица, делает образ более молодым, да к тому же идет практически всем.

Одной из первых среди звезд отреагировала на актуальное течение Алла Пугачева, которая приобрела стильное пальто-пончо в этом цвете в его слегка припыленном варианте. К слову, о пончо историк моды тоже хорошо отзывался, рекомендуя его полным женщинам. По мнению ведущего, такие наряды отлично скрывают недостатки фигуры, зрительно делая фигуру стройнее.

Звезда сериала «Бедная Настя» тоже не смогла пройти мимо тренда на мандариновый цвет, который в сочетании с ее зелеными глазами, конечно, играл особыми красками.

«Шикарная!», «Очень красивая!», «От Вас так и веет весной», «Великолепная!», «Катюша, Вы — солнечное чудо», «И красивая, и умная, и талантливая», — восхитились образом Климовой ее фолловеры.

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