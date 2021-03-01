Эротичные блондинки: Клава Кока вслед за Кристиной Орбакайте предстала в прозрачном платье-сетке

Родоначальником тренда в свое время была певица Мадонна.

Уже второй сезон подряд одежда с элементами сети держится в трендах, самые смелые выбирают наряды полностью состоящие из ткани, напоминающей орудие рыболова. Чаще всего это звезды, которые примеряют такие одеяния для своих сценических образов.

Ранее в платье-сети отметилась Кристина Орбакайте, которая выбрала черный тотальный лук. Стилист Элла Маковей заметила, что ее стайл выглядит очень респектабельно, а родоначальницей таких образов была певица Мадонна, правда, в более дерзких вариациях.

Молодая артистка Клава Кока в последнее время стала претендовать на роль восходящей секси-звезды, примеряя все более смелые наряды. Не удивительно, что в ее модном арсенале оказалось и алое платье-сетка. Правда блондинка прикрыла его вполне целомудренно жакетом в тон, однако аутфит все равно получился довольно горячим.

«Такая красивая», «Клава, какие ножки стройненькие», «Сексуальная какая», «Вау, какое видео, просто огонь», — отметились пользователи Сети.

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