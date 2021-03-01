Мама на стиле: Подольская на прогулку с коляской утеплилась в розовый комбинезон

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Певица подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына. Малышу Ванечке уже четыре месяца, и он пытается самостоятельно переворачиваться на животик.
Мама выходит на прогулку с младенцем ежедневно. Накануне вместе с сестрой Юлианой и ее двойняшками певица отправилась на детскую площадку.
Наталья утеплилась в розовый пуховик и катила перед собой коляску с малышом. А старший сынок певицы, пятилетний Артемий, с удовольствием веселился с сестренками в снегу.
Пока старшие брат и сестрички от души веселились, строя снежные ходы в сугробах, крошка Ванечка спокойно спал в коляске.