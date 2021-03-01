Мама на стиле: Подольская на прогулку с коляской утеплилась в розовый комбинезон

Малыш Ванечка проспал на свежем воздухе, пока старший братик веселился на детской площадке.

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Певица подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына. Малышу Ванечке уже четыре месяца, и он пытается самостоятельно переворачиваться на животик.

Мама выходит на прогулку с младенцем ежедневно. Накануне вместе с сестрой Юлианой и ее двойняшками певица отправилась на детскую площадку.

Наталья утеплилась в розовый пуховик и катила перед собой коляску с малышом. А старший сынок певицы, пятилетний Артемий, с удовольствием веселился с сестренками в снегу.

Пока старшие брат и сестрички от души веселились, строя снежные ходы в сугробах, крошка Ванечка спокойно спал в коляске.

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