«Мой родной брат и папа над нами смеются»: Семенович показала маму с двенадцатым размером груди

Певица и телеведущая Анна Семенович в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что у ее мамы двенадцатый размер груди.

«Мне недавно звонит моя мама. А у нее двенадцатый размер груди. То есть у меня это генетически: и у мамы, и у бабушки, и по папиной линии. И мама говорит: «Доченька, милая. Как я устала. Может, я тоже сделаю операцию по уменьшению груди?» Мамуля уже в возрасте. Я говорю: «Мама, ты же взрослая». Терпи, что уж теперь делать. Столько лет терпела — терпи еще». Анна Семенович

Как отметила Семенович, большая грудь — это действительно проблема для любой женщины.

«Мой родной брат и папа над нами смеются. Мы приезжаем на дачу и грудь раз — на стол положим. И отец говорит: «Ну что, разложили свои». В семейном кругу это смешно», — заявила яркая исполнительница.

Анна Семенович страдает редким заболеванием — гигантомастией. Суть этой болезни заключается в аномальном росте молочных желез.

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