«Сексуальная кошка»: Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой в радужном бикини без пуш-ап

Бразильская актриса, сыгравшая непокорную Жади в сериале «Клон», Джованна Антонелли, до сих пор волнует умы многочисленных поклонников по всему миру. Не секрет, что картина в свое время стала своеобразным вызовом обществу, а смелый и дерзкий нрав марокканки, которую так мастерски сыграла звезда, до сих пор в памяти многочисленных зрителей.

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Отчасти характер героини фильма отражает и сущность самой Джованны. Она любит играть с публикой, интриговать и разжигать в ней огонь. Неслучайно ее личный блог время от времени пополняется кадрами в бикини или секси-нарядах. Антонелли все еще имеет роскошные, если не сказать идеальные, формы, которые не грех показать публике. И каждый раз такие снимки вызывают бурю эмоций.

Вот и на этот раз селфи в радужном купальнике без пуш-ап имело эффект разорвавшейся бомбы, ее аккаунт фолловеры просто засыпали восторженными комментариями.

«Сексуальная кошка, которая готовится прыгнуть на свою мышь», «Наша восхитительная Жади! Как ты волшебна», «Обожаю тебя! Ты такая красавица!», «Ты мечта всей моей жизни, такая красивая женщина!», «Фигура — огонь, сама — огонь!», «Какой красивый живот, с таким надо танец живота танцевать», «Джованна, спасибо за это фото, вы прекрасны!» — отметились пользователи Сети.

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