Стильный контраст: Бузова в приталенном жакете и брюках палаццо телесного цвета появилась на съемках

Телеведущая подчеркнула, что сейчас так модно.

Певица, телеведущая Ольга Бузова после закрытия реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ продолжила работать на телеканале. Девушка теперь ведет шоу «Бородина против Бузовой», в котором вместе с экспертами и звездными гостями поднимает и обсуждает злободневные темы общества.

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Накануне Бузова появилась на съемках в нюдовых нарядах. Сначала она похвасталась кожаным приталенным платьем с квадратным декольте, а чуть позже примерила уже более закрытый аутфит — приталенный жакет и брюки палаццо.

«Сейчас модные такие штаны, тут у меня завлекалочка», — приподняла брючину и показала носочки в лоферах Бузова.

Брючный костюм телесного цвета очень понравился певице. Контраст силуэтов, а также акцент на обуви — черных лоферах — добавили образу изюминки.

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