«Мы не знаем, какие у нее будут физические данные»: Семенович нанесла удар по дочери Быстрова

«Владимир Быстров в интервью спортивному изданию почему-то упомянул мою грудь. Сказал, что мне надо отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой. Это хамство со стороны мужчины. Это опубликовали все издания. Все разлетелось по СМИ. Говорили об этом очень долго.

У Быстрова есть дочь, которая занимается фигурным катанием. Мы не знаем, какие у нее будут физические данные через пять-семь лет для занятий фигурным катанием, когда она станет девушкой. Если про нее такое мужчины будут говорить. Я не знала вообще никогда Быстрова».