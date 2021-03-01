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«Мы не знаем, какие у нее будут физические данные»: Семенович нанесла удар по дочери Быстрова

У футболиста подрастает наследница Дарья, которой сейчас 16 лет.

«Мы не знаем, какие у нее будут физические данные»: Семенович нанесла удар по дочери Быстрова
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица и телеведущая Анна Семенович в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ ответила футболисту Владимиру Быстрову, который ранее в интервью СМИ назвал ее грудь сиськами. Заметим, что у футболиста есть дочь Дарья, которой 16 лет. Она занимается фигурным катанием.

Анна Семенович и Владимир Быстров
Анна Семенович и Владимир Быстров. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Владимир Быстров в интервью спортивному изданию почему-то упомянул мою грудь. Сказал, что мне надо отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой. Это хамство со стороны мужчины. Это опубликовали все издания. Все разлетелось по СМИ. Говорили об этом очень долго.

У Быстрова есть дочь, которая занимается фигурным катанием. Мы не знаем, какие у нее будут физические данные через пять-семь лет для занятий фигурным катанием, когда она станет девушкой. Если про нее такое мужчины будут говорить. Я не знала вообще никогда Быстрова».

Анна Семенович

Как отметила Семенович, футболист — взрослый семейный мужчина.

«Почему он обсуждает мою грудь? Мне бы хотелось, чтобы мужчины оставались мужчинами. Дорогие мои, давайте уважительно относиться к женщинам. Надо корректно себя вести в этой жизни. Скандал кипит, все смеются. Я пойду с иском в суд», — заметила певица.

Напомним, что Анна Семенович — мастер спорта международного класса по фигурному катанию. В свое время она завершила карьеру из-за травмы.

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