Весенний тренд: Собчак вслед за Бородиной выгуляла пуховик Prada за 350 тысяч рублей

Стильный прикид с массивными плечами и акцентом на талию подчеркнул фигуру светской львицы.

Бывшие коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак и Ксения Бородина уже давно не работают вместе. К тому же, известно, довольно часто между ними возникают взаимные претензии относительно точки зрения на ту или иную проблему, которыми они обмениваются в Сети. Но стоит признать, что обе Ксюши одинаково избирательны в одежде и обожают люксовые бренды.

Недавно Ксения Бородина хвасталась обновкой — она пополнила гардероб стильным дутым пуховиком Prada с ремнем за 350 тысяч рублей. Девушка является настоящей поклонницей этого бренда и имеет в коллекции не одну пару обуви. Вслед за Бородиной Собчак выгуляла точно такой же пуховик.

«Даже в лесу уже пахнет весной!!!! Приходи уже!» — порадовалась Собчак на прогулке.

Собчак позировала на фоне залитого весенним солнцем леса в трендовом пуховике. Массивная линия плеч, ремень на талии и подол «юбочка» подчеркнули стройную фигуру телеведущей. Завершили прогулочный аутфит звезды шапка-бини и заправленные в ботинки серые брюки.

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