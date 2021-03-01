Леди Шик: Михалкова в роскошной шубе и кожаных брюках отметилась в кино с другом Чеховой

В конце декабря Анфиса Чехова побывала в Арабских Эмиратах на пару со своим другом Эдуардом Демченко, ведущим проекта «Красота по-русски» и косметологом. Здесь телезвезда отметила свое 43-летие, где единственным приглашенным гостем на мини-банкете оказался все тот же врач.

Пара уехала в пустыню, где при свечах им накрыли стол и устроили представление в восточном стиле — с танцами дервишей и огненным шоу. Несмотря на явную романтическую атмосферу, брюнетка заверила: специалист по красоте ей исключительно друг, не более.

И вот с тем же приятелем стала появляться в свете Юлия Михалкова, которая вначале предстала с ним в ресторане паназиатской кухни, отведав национальных пельменей и китайскую утку. А потом они засветились в кино на фильме «Батя».

Юлия появилась в свете в роскошной натуральной шубе из меха, напоминающего шиншиллу, кожаных брюках и модных массивных ботинках на тракторной подошве. Напомним, в свои 37 лет актриса ни разу не была замужем.

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