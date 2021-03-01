«Мой слух меня не подвел»: сын Валерии разгадал отчима в костюме Ананаса на шоу «Маска»

Третий выпуск засекреченного вокального проекта «Маска» оказался полон удивительных открытий. Главное из них — это участник в костюме Ананаса, которого разоблачили в финале программы. Экзотическим фруктом оказался муж Валерии, которая занимает кресло жюри, — продюсер Иосиф Пригожин.

Позже Валерия призналась: она ни за что бы не разрешила мужу участвовать в этом шоу, ведь он недавно переболел коронавирусом и едва успел набраться сил. А труд в «Маске» порой непосильный.

Никто из судей за время шоу так и не произнес имя Пригожина. Все жюри, включая Валерию, были уверены: Ананас — это Константин Цзю. А вот младший пасынок Иосифа, Арсений Шульгин, изначально подозревал, что забавный фрукт с попугаем на плече — это его отчим.

«Мой слух меня не подвел сходу», — прокомментировал новость о Пригожине Шульгин.

Невестка Валерии Лиана Шульгина подтвердила: «Сеня отгадал! Я в шоке». Оказалось, что музыкальный слух, которым от рождения одарен 22-летний сын певицы, помог ему вычислить персонажа «Маски».

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