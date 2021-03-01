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Ни стыда ни совести: Кристина Асмус в нижнем белье засветила свои прелести

Звезда фильма «Текст» сама сняла себя на видео во всей красе.

Ни стыда ни совести: Кристина Асмус в нижнем белье засветила свои прелести
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Бывшая жена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, обрела настоящую славу после того, как на экраны страны вышел фильм «Текст». Там звезда снялась в нескольких откровенных сценах, за что подверглась жесточайшей критике со стороны хейтеров.

Актрисе «прилетает» и до сих пор, а многие недоброжелатели уверены, что именно горячие сцены стали причиной развода актрисы с мужем.

После «Текста» Асмус стала чаще демонстрировать свои прелести и раскрепостилась. К тому же красавице на самом деле есть чем гордиться. Себя в черном нижнем белье актриса показала в stories микроблога, засветив пышный бюст и упругие бедра.

К слову, Асмус обожает эпатировать публику. Девушка — не из робких, поэтому дерзкие выходки от нее не являются чем-то удивительным для преданных поклонников. И в том числе за это ее обожают миллионы фанатов.

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