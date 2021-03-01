Ни стыда ни совести: Кристина Асмус в нижнем белье засветила свои прелести

Звезда фильма «Текст» сама сняла себя на видео во всей красе.

Бывшая жена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, обрела настоящую славу после того, как на экраны страны вышел фильм «Текст». Там звезда снялась в нескольких откровенных сценах, за что подверглась жесточайшей критике со стороны хейтеров.

Актрисе «прилетает» и до сих пор, а многие недоброжелатели уверены, что именно горячие сцены стали причиной развода актрисы с мужем.

После «Текста» Асмус стала чаще демонстрировать свои прелести и раскрепостилась. К тому же красавице на самом деле есть чем гордиться. Себя в черном нижнем белье актриса показала в stories микроблога, засветив пышный бюст и упругие бедра.

К слову, Асмус обожает эпатировать публику. Девушка — не из робких, поэтому дерзкие выходки от нее не являются чем-то удивительным для преданных поклонников. И в том числе за это ее обожают миллионы фанатов.

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