Ни стыда ни совести: Кристина Асмус в нижнем белье засветила свои прелести

Бывшая жена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, обрела настоящую славу после того, как на экраны страны вышел фильм «Текст». Там звезда снялась в нескольких откровенных сценах, за что подверглась жесточайшей критике со стороны хейтеров.
Актрисе «прилетает» и до сих пор, а многие недоброжелатели уверены, что именно горячие сцены стали причиной развода актрисы с мужем.
После «Текста» Асмус стала чаще демонстрировать свои прелести и раскрепостилась. К тому же красавице на самом деле есть чем гордиться. Себя в черном нижнем белье актриса показала в stories микроблога, засветив пышный бюст и упругие бедра.
К слову, Асмус обожает эпатировать публику. Девушка — не из робких, поэтому дерзкие выходки от нее не являются чем-то удивительным для преданных поклонников. И в том числе за это ее обожают миллионы фанатов.