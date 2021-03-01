«Элегантно»: Бузова в нюдовом кожаном платье длины миди похвасталась осиной талией

Звезда экрана призналась, что все наряды в поясе ей большие.

Телеведущая Ольга Бузова любит свою работу. Девушка часто остается сверх смены на съемках, но не жалуется, хотя очевидно, что она сильно устает. Ей иногда приходится стоять на ногах по три часа подряд в кадре. Однако красавица не теряет бодрости, а ее энергия бьет ключом.

Накануне теледива рассказала, что вновь снимает подряд сразу два выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Для этого ей придется сменить образы кардинально. И для первого выхода в кадр она облачилась в очень женственного силуэтное кожаное платье нюдового цвета. Длина миди визуально сделала высокую и статную звезду еще выше. А белые лодочки подчеркнули ее стройные ноги.

«Красивый очень, элегантно, такая длина благородная, — порадовалась Бузова и нашла недостаток: — Как всегда, мне все платья в талии большие. Но это не видно».

Длинные белокурые локоны телеведущей остались распущенными и струились по плечам. Бузова покрасовалась перед зеркалом, сняв себя на видео. Образ пришелся ей по душе, и она осталась им очень довольна.

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