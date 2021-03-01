«Бдительность Валерии была усыплена»: Пригожин объяснил, как смог скрыть от жены свое участие в «Маске»

Продюсер оказался в костюме Ананаса. А певица, тем временем, является членом жюри на самом засекреченном шоу сезона на НТВ.

Во втором сезоне самого засекреченного шоу «маска» на телеканале НТВ рассекретили Ананас. В костюме экзотического фрукта оказался муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Тем удивительнее был процесс снятия маски, ведь никто из судей ни разу не называл имя Пригожина как потенциального участника проекта.

Сам Пригожин объяснил, как ему удалось скрывать от жены свое участие в шоу «Маска». Накануне старта проекта продюсер переболел коронавирусом в Дубае. Он долго лечился, а по возвращении на Родину ему нужно было восстанавливаться. И этот предлог сыграл ему на руку.

«Уже в Москве каждое утро я говорил жене, что еду в больницу на физиотерапевтические процедуры, а сам отправлялся в студию или на репетицию, так что бдительность Валерии была усыплена», — объяснил свои методы сокрытия Пригожин.

Отказаться от участия в проекте Пригожин не мог, ведь дал согласие на него еще за три месяца до премьеры. Артист признался, что после коронавируса миссия по участию в «Маске» ему казалась невыполнимой, ведь болезнь сильно подкосила его самочувствие. Однако он смог «зажечь» и очень счастлив, что все-таки поучаствовал в такой авантюре.

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