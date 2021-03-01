«Что за белье скользящее»: Бородина объяснила, почему спит с Омаровым под разными одеялами

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина счастлива с мужем Курбаном Омаровым вот уже пять лет. Супруги вместе воспитывают двоих детей: дочку Ксении от первого брака, 11-летнюю Марусю, и общую, пятилетнюю Теону.

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Часто счастливая жена и мама делится в микроблоге с поклонниками новостями из личной жизни. Девушка активно ведет блог, отвечая на вопросы подписчиков, и на этот раз затронула «постельную» тему. Бородина призналась, что они с мужем спят под разными одеялами. В ответ от фолловеров она получила массу критики и предостережений о том, что якобы это отражается на близости между женой и мужем.

Бородина возразила. Она уверяет, что все в порядке, с мужем они давно договорились спать именно так. Потому что под утро обычно Курбан часто оказывался без одеяла: его подминала под себя Ксения. К тому же здесь сказались и личные предпочтения.

«У нас вкус на постельное белье тоже разный. Он любит хлопок, чтоб 100%-ный был, а я люблю хлопок-сатин. И он, когда видит хлопок-сатин, мне все время говорит: «Что у тебя за белье какое-то скользящее, я такое не люблю». Поэтому вкусы разделились у нас».

Телеведущая не видит проблему в том, что муж и жена спят под разными одеялами — на личную жизнь это не влияет. По ее мнению, куда более настораживает факт, если супруги ложатся в разных комнатах.

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