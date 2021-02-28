«Как это возможно?»: стало известно, кто прятался в костюме Ананаса в шоу «Маска»

Больше всех была удивлена певица Валерия. Звезда не могла скрыть своего потрясения.

В это воскресенье, 28 февраля, состоялся третий выпуск второго сезона шоу «Маска». По результатам зрительского голосования номинантами на вылет и разоблачение стали Ананас, Солнце и Единорог. Одного из участников зрители сами же спасли. Было решено, что в проекте остается Солнце.

Далее слово было за членами жюри. Все они, кроме председателя Филиппа Киркорова, высказались за то, что разоблачить стоит Ананаса. Судьи были уверены, что под маской экзотического фрукта прячется прославленный спортсмен Костя Цзю.

Однако, когда участник разоблачился, у жюри случилась настоящая истерика. Больше всех была удивлена певица Валерия.

«Нет! Нет! Вы что? Этого не может быть! Я в шоке. Как такое возможно?» — кричала певица.

На сцене стоял ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. Именно он выступал в маске Ананаса.

«Ну вот, солнышко, а ты говорила, что я не умею хранить тайны, — с улыбкой произнес Иосиф Пригожин. — Мне было приятно находиться в образе Кости Цзю. А вот петь тяжеловато, проблемы с дыханием».

И все же на бис Иосиф Пригожин исполнил хит Николая Носкова «Я тебя люблю», посвятив его Валерии.

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