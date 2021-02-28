«Не затмит Эвелину»: Хромченко похвасталась огромным количеством цветов, подаренных на юбилей

Двадцать седьмого февраля одна из самых известных и успешных женщин нашей страны Эвелина Хромченко отметила свою юбилей. Трудно поверить, но непревзойденному фэшн-эксперту, соведущей популярной программы «Модный приговор» исполнилось пятьдесят лет.

Миниатюрная блондинка, очень ухоженная и всегда безупречно одетая, Эвелина Хромченко не может не вызывать восхищения. В свой день рождения звезда получила множество поздравлений и подарков.

В Instagram Эвелина Хромченко показала, сколько цветов ей было преподнесено по случаю круглой даты. На фото фэшн-эксперт показала комнату, уставленную букетами роз, мимоз, лилий и других невероятно красивых растений.

«Большое всем спасибо за поздравления!» — написала под фото Эвелина Хромченко.

Поклонники знаменитости пришли в восторг и поспешили сделать Хромченко комплименты и поздравить ее с днем рождения.

«Эвелина! Какая красота. С днем рождения!», «Вы невероятная. Даже такое количество прекрасных букетов не затмит Эвелину!», «Эвелина, вы прекрасны! Успехов вам во всем», — высказываются в Сети.

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