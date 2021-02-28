«Это Наташа Подольская!»: на шоу «Маска», возможно, разоблачили Единорога

Такого единодушия во втором сезоне шоу «Маска» телеканала НТВ пока еще не было. Во время выступления вокалиста в костюме Единорога, жюри пришло к выводу, что это Наталья Подольская. Между тем, пока участник шоу не запел, были предположения, что под маской Единорога прячется Ирина Дубцова. Регина Тодоренко настаивала на этом варианте, поскольку Единорог дал положительный ответ на вопрос, любит ли его или ее сын пиццу.

«Ира Дубцова у меня на шоу готовила пиццу и рассказывала, что это блюдо обожает ее сын Тема», — радовалась своей догадке Тодоренко.

Но как только Единорог запел хит Уитни Хьюстон, Валерия тут же выдвинула свою версию, с которой согласились и остальные члены жюри.

«Это Наташа Подольская», — прокричала певица Валерия.

А уже после выступления в пользу этой версии высказался Тимур Родригез.

«Спето блестяще и филигранно, – похвалил он вокал. — Так могут спеть только несколько певиц в нашей стране. В Единороге Наталья Подольская!»

Валерия тут же вспомнила, как Единорог признавался, что у него есть маленький ребеночек.

«Мы тебя поздравляем, Наташа, с рождением сына», — сказала Валерия.

Правда, Единорог стал отрицать, что в наличии имеется муж.

«Привет супругу!» – сказал Александр Ревва. «Выйду замуж – передам», — с этим словами Единорог удалился со сцены.

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