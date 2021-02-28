«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

«Это Наташа Подольская!»: на шоу «Маска», возможно, разоблачили Единорога

Жюри проекта уверено, что песню Уитни Хьюстон могла исполнить только жена Владимира Преснякова.

«Это Наташа Подольская!»: на шоу «Маска», возможно, разоблачили Единорога
В маске Единорога вполне может оказаться Наталья Подольская. Фото: телеканал НТВ

Такого единодушия во втором сезоне шоу «Маска» телеканала НТВ пока еще не было. Во время выступления вокалиста в костюме Единорога, жюри пришло к выводу, что это Наталья Подольская. Между тем, пока участник шоу не запел, были предположения, что под маской Единорога прячется Ирина Дубцова. Регина Тодоренко настаивала на этом варианте, поскольку Единорог дал положительный ответ на вопрос, любит ли его или ее сын пиццу.

«Ира Дубцова у меня на шоу готовила пиццу и рассказывала, что это блюдо обожает ее сын Тема», — радовалась своей догадке Тодоренко.

Но как только Единорог запел хит Уитни Хьюстон, Валерия тут же выдвинула свою версию, с которой согласились и остальные члены жюри.

«Это Наташа Подольская», — прокричала певица Валерия.

А уже после выступления в пользу этой версии высказался Тимур Родригез.

«Спето блестяще и филигранно, – похвалил он вокал. — Так могут спеть только несколько певиц в нашей стране. В Единороге Наталья Подольская!»

Валерия тут же вспомнила, как Единорог признавался, что у него есть маленький ребеночек.

Наталья Подольская с сыном Ваней
Жюри единогласно решили, что в маске Единорога скрывается Наташа Подольская, недавно ставшая мамой мальчика Вани. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Мы тебя поздравляем, Наташа, с рождением сына», — сказала Валерия.

Правда, Единорог стал отрицать, что в наличии имеется муж.

«Привет супругу!» – сказал Александр Ревва. «Выйду замуж – передам», — с этим словами Единорог удалился со сцены.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»Наталья Подольскаяшоу «Маска»