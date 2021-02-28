«Потрясающая девочка»: младшая дочь Татьяны Навки исполнила песню на английском языке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка – мама двух дочерей. Старшая наследница звезды Александра Жулина уже взрослая девушка, которая уже известна своими талантами. Девушка поет, занимается спортом, а также она модель.

Вторая дочка Татьяны Навки, шестилетняя Надежда уже давно покорила поклонников. Очаровательная малышка часто появляется на фото и видео в Instagram звездной мамы и всегда получает массу комплиментов. Надя занимается спортом, творчеством и учит языки.

Татьяна Навка поделилась видео, на котором запечатлела, как Надежда исполняет популярную композицию Hit the road Jack на английском языке.

«Просто. Вечер. Воскресенье. Музыкальная пауза. Hit the road Jack от Надежды Песковой! Точнее, у нас музыкальная пауза, а у Нади вот такие занятия по вокалу, и интересно, и увлекательно, и весело!» — подписала видео с участием дочери прославленная фигуристка.

Поклонники звездного семейства пришли в умиление, увидев ролик с Надеждой Песковой в главной роли.

«Здорово и смешно, просто прелесть», «Ничего себе! Умничка какая. Потрясающая девочка! Очень талантлива!», «Умничка, позитивная, трудолюбивая и очаровательная», — восторгаются в Сети.

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