«Семья»: Мария Порошина поделилась редким фото со старшими дочерьми

Звезда сериалов Мария Порошина – мама пятерых детей. Старшую дочь Полину актриса родила в браке с Гошей Куценко. На днях девушке исполнилось 25 лет. Троих дочерей, которым она дала очень красивые, редкие имена, — Серафиму, Аграфену и Глафиру Мария Порошина подарила второму мужу Илье Древнову. Этот брак распался. А в 2019 году неожиданно для всех, скрывавшая свою беременность Мария Порошина родила сына Андрея, одиннадцатого января мальчику исполнилось два года. Папу малыша звезда скрывает.

Актриса обожает своих наследников и старается уделять им максимум своего внимания, оставаясь при этом очень востребованной в кино и театре.

У Марии Порошиной прекрасные отношения со старшими дочками 25-летней Полиной и 15-летней Серафимой. Совместным селфи с наследницами звезда поделилась в Instagram. Фото появилось в личном аккаунте Маши Порошиной в день рождения Полины, а несколько дней спустя – в фангруппе звезды в Instagram.

«Семья», — лаконично подписано фото.

«Какие вы красивые, но так на вас похожа доченька старшая», «Замечательные девчонки, всем добра!», «Все – копия мама», — высказываются в Сети.

Смотрите также