«Пришлось сменить гардероб»: Маргарита Симоньян распродает наряды, которые носила до резкого похудения

Маргарита Симоньян, как известно, после рождения третьей дочери Маро села на строгую диету и за год сбросила двадцать килограммов. Многие вещи ей стали большими, а так как набирать вес многодетная мама не планирует, она решила от неподходящих ей по размеру нарядов избавиться красивым способом – выставить их на аукцион.

«Мне пришлось полностью сменить гардероб. Часть старой одежды я раздала сестрам-подругам, а часть хочу предложить в качестве лотов на благотворительный аукцион», — написала в Instagram Маргарита Симоньян.

Она утверждает, что вещи либо надевались ею один-два раза, либо вовсе не носились. Для участия в аукционе журналистка выставила коктейльное платье с пайетками, белые брюки и пудровую курточку. Реализует Маргарита Симоньян наряды на своей страничке в Instagram.

«Я публикую фото и описание одежды, задаю стартовую цену 500 рублей. А вы в комментариях пишете номер лота и вашу цену», — добавила звезда.

Все вырученные от продажи нарядов средства Маргарита Симоньян передаст восьмилетней девочке, которая страдает от апноэ (непроизвольной остановки дыхания). Деньги нужны малышке для приобретения специального аппарата для поддержки дыхания.

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