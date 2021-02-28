«Пошло выглядит переделанная тетя Оля»: Абрикосов унизил Бузову после ее интервью Галкину

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный публике под псевдонимом Май Абрикосов, в последнее время в Instagram активно критикует бывших коллег по проекту. Особенно часто от Тертишного достается Ольге Бузовой. Ни одно событие в ее жизни не оставляет Романа-Мая равнодушным.

На этот раз он оценил поведение Ольги Бузовой на программе Первого канала «Сегодня вечером», которая была посвящена современным Золушкам. Роману Тертишному категорически не понравилось, как себя вела и как отвечала на вопросы ведущего Максима Галкина Ольга Бузова.

«Испытал испанский стыд. Говорит она, а стыдно мне», — написал Тертишный в Instagram.

Бывший участник «Дома-2» жестко прошелся по Ольге Бузовой, заявив, что она стала скучной, а ее шутки больше не вызывают интереса у аудитории. Обратил Роман Тертишный внимание и на возраст Ольги Бузовой, считая, что та ведет себя неподобающе для своих лет.

«Пошло выглядит переделанная тетя Оля, с 18 летнего возраста жившая с мужиками на проекте, прошедшая «и Крым и рым», вещает о том, что спать ложится в 11 вечера. Сидит рядом с народной артисткой РФ Васильевой и называет себя «гением столетия»! Как только язык не прикусила?!» — возмущается Тертишный.

В финале своего поста мужчина посоветовал маме Ольге Бузовой отвести дочь к психологу, чтобы специалист научил звезду воспринимать себя адекватно.

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