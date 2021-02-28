«Огненный образ»: Клава Кока, облачившись в черный латекс, блеснула округлой грудью

Еще несколько лет назад Клава Кока не смогла пройти отбор в одном из музыкальных шоу, а теперь собирает стадионы. Песни, которые становятся хитами, эффектная блондинка выдает буквально одну за другой. Как и подобает любой артистке, наряды к своим выступлениям она подбирает с особым трепетом. На этот раз Клава вышла к зрителям в черном платье из латекса. Откровенное декольте которого позволило девушке блеснуть бюстом. Фанаты оценили наряд своей любимицы.

«Огненный образ! Слишком красивая! Тебе очень идет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, летом этого года Клава отметит свое 25-летие. Контракт с Black Star девушка подписала в 2015 году, после победы в кастинг-шоу «Молодая кровь».

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