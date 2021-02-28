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«Хочется прижаться к тебе»: вдова Бориса Грачевского не находит себе места после его смерти

Екатерина Белоцерковская признается, что с трудом справляется с тяжелым ударом судьбы.

«Хочется прижаться к тебе»: вдова Бориса Грачевского не находит себе места после его смерти
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Прошло уже почти полтора месяца со дня смерти легендарного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Пережившие тяжелый удар, родные и близкие Бориса Юрьевича постепенно возвращаются к привычной жизни, учатся существовать в новых реалиях, где уже нет их любимого человека.

Судя по всему, это с большим трудом удается молодой вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской. Она уже вышла из декрета и приступила к работе, но ежедневная занятость не спасает ее от тяжелых мыслей. Екатерина часто бывает на могиле покойного мужа, показывает фотографии с погоста в сторис Instagram и делится своими переживаниями.

Молодая женщина дает понять, что она все еще плохо справляется с утратой, и ей очень больно осознавать, что любимого человека, отца ее маленького сына Филиппа больше нет.

«Как же я устала. Как мне хочется прижаться к тебе. Боря. Мой Боря», — написала Екатерина Белоцерковская в сторис Instagram.

Умер Борис Грачевский
Екатерина Белоцерковская не может принять смерть мужа. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Стоит отметить, что в последние выходные зимы в Москве проходит детский творческий конкурс «Кинотаврик», одним из членов жюри которого является Екатерина Белоцерковская.

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