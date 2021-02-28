«Ты будешь счастливым»: потерявший жену в страшной аварии Ярослав Сумишевский отметил день рождения сына

Звезда проекта «Три аккорда» Первого канала Ярослав Сумишевский накануне с размахом отметил день рождения сына. Маленькому Мирону исполнилось четыре года.

Исполнитель шансона устроил праздник для наследника, пригласив семью в ресторан. Больше всего малыш был рад огромному торту, который ему подарил папа.

«Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа», — написал Ярослав Сумишевский в Instagram.

Напомним, за три недели до своего дня рождения маленький Мирон осиротел. Мама мальчика, Наталья Сумишевская, скончалась в ночь на шестое февраля в реанимации одной из больниц Красноярска. Молодая женщина почти неделю была в коме после страшной аварии на трассе под Красноярском и скончалась, не приходя в сознание.

Ярослав Сумишевский стал единственным выжившим в этом ДТП. Водитель, управлявший джипом, на котором вокалист и его супруга ехали на концерт, тоже погиб.

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