Воскресный день: Эмин Агаларов проводит выходной в компании своих детей

Эмин Агаларов – многодетный отец. В первом браке у музыканта родились сыновья-близнецы – Али и Микаил, которым в этом году исполнится по 12 лет. К слову, Али уже решил пойти по стопам отца и выпустил свой первый музыкальный трек. После этого Эмин удочерил девочку Амину, а в канун 2019-го года он в четвертый раз стал отцом. Модель Алена Гаврилова подарила ему дочь Афину.

Агаларов часто публикует семейные снимки в своем Instagram. Так случилось и на этот раз. Эмин показал фанатам, как весело проводит выходной в компании своих детей. На снимке вместе с ним были Али, Микаил и Амина.

К слову, с матерью младшей дочери музыкант расстался еще прошлой весной. Причину они решили не озвучивать. Недавно в СМИ сообщали, что Эмин снова готов вступить в брак. По слухам, он тайно обручился дочкой министра внутренних дел Азербайджана – Фатимой.

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