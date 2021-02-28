«У меня полное ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке Селин

Популярная певица Валерия первого января этого года впервые стала бабушкой. Очаровательную внучку звезде подарил ее младший сын Арсений и его жена Лиана. Получившая новый статус Валерия признается, что ей кажется, будто маленькая Селин – это ее ребенок.

«У меня полное ощущение, что это я ее родила, — поделилась звезда в программе «Однажды» телеканала НТВ. – Я так сопереживала, так участвовала в этом процессе. Вообще, когда в семье появляется маленький человек, это особенная радость. Я полюбила внучку до безумия еще до встречи с ней. А теперь прихожу, она мне улыбается, и это такое счастье!»

Валерия рассказала, что ее Арсений и Лиана живут недалеко от родителей молодой мамы, так что, всегда есть, кому прийти на помощь.

«Мы тоже в каждую свободную минуту спешим к ним, — рассказала Валерия. – Даже подумываем, чтобы приобрести дачу, и в выходные там всем вместе собираться».

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