«Прости»: Дарья Мороз показала, как выглядит могила ее мамы Марины Левтовой

Звезда погибла двадцать один год назад, катаясь на снегоходе.

Актриса Дарья Мороз почтила память своей мамы Марины Левтовой, которой не стало двадцать один год назад.

Дарья Мороз опубликовала в Instagram скорбный пост, сопроводив его двумя снимками. На одном из них она запечатлена вместе с ныне покойной мамой. Вместе с Мариной Левтовой Дарья Мороз снималась в фильме Георгия Данелии, и фото было сделано в дни работы над картиной.

На втором кадре Дарья Мороз показала могилу мамы. На захоронении стоит памятник из черного камня с надписью «Прости», на нем так же указаны годы жизни Марины Левтовой – 1959-2000.

«21 год сегодня. А фотка со съемок «Фортуна» Г. Данелия. Мама», — написала под снимками Дарья Мороз.

Подписчики актрисы, среди которых немало знаменитостей, поблагодарили Дарью Мороз за память о маме.

«Марина…Светлая память…Помню», — отозвалась Алика Смехова. «Любовь и память», – написал Игорь Верник. «Светлая память», — скорбит Софья Эрнст.

Напомним, актриса Марина Левтова погибла в конце февраля 2020 года, во время катания на снегоходе на подмосковной даче у друзей. Говорят, что Марине Левтовой не очень понравилась идея вечерней прогулки, но ее уговорили. Во время гонки снегоход не вписался в поворот и врезался в кустарник. Марина Левтова получила тяжелую травму головы, которая и стала причиной ее смерти. Дарья Мороз, катавшаяся вместе со взрослыми, в аварии сломала ногу.

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