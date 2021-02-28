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«Прости»: Дарья Мороз показала, как выглядит могила ее мамы Марины Левтовой

Звезда погибла двадцать один год назад, катаясь на снегоходе.

«Прости»: Дарья Мороз показала, как выглядит могила ее мамы Марины Левтовой
Дарья Мороз. Фото: instagram.com/d_moroz/

Актриса Дарья Мороз почтила память своей мамы Марины Левтовой, которой не стало двадцать один год назад.

Дарья Мороз опубликовала в Instagram скорбный пост, сопроводив его двумя снимками. На одном из них она запечатлена вместе с ныне покойной мамой. Вместе с Мариной Левтовой Дарья Мороз снималась в фильме Георгия Данелии, и фото было сделано в дни работы над картиной.

На втором кадре Дарья Мороз показала могилу мамы. На захоронении стоит памятник из черного камня с надписью «Прости», на нем так же указаны годы жизни Марины Левтовой – 1959-2000.

«21 год сегодня. А фотка со съемок «Фортуна» Г. Данелия. Мама», — написала под снимками Дарья Мороз.

Дарья Мороз с мамой Мариной Левтовой
Дарья Мороз с мамой Мариной Левтовой. Фото: instagram.com/d_moroz/

Подписчики актрисы, среди которых немало знаменитостей, поблагодарили Дарью Мороз за память о маме.

«Марина…Светлая память…Помню», — отозвалась Алика Смехова.

«Любовь и память», – написал Игорь Верник.

«Светлая память», — скорбит  Софья Эрнст.

Как выглядит могила Марины Левтовой
Дарья Мороз показала, как выглядит могила Марины Левтовой. Фото: instagram.com/d_moroz/

Напомним, актриса Марина Левтова погибла в конце февраля 2020 года, во время катания на снегоходе на подмосковной даче у друзей. Говорят, что Марине Левтовой не очень понравилась идея вечерней прогулки, но ее уговорили. Во время гонки снегоход не вписался в поворот и врезался в кустарник. Марина Левтова получила тяжелую травму головы, которая и стала причиной ее смерти. Дарья Мороз, катавшаяся вместе со взрослыми, в аварии сломала ногу.

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