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Настоящий джентльмен: Гарри Галкин растрогал маму, подарив букет цветов

В Сети появилось архивное видео из замка в Грязи.

Настоящий джентльмен: Гарри Галкин растрогал маму, подарив букет цветов
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/elizaveta_galkina_official

В этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят десятую годовщину семейной жизни. Их двойняшкам – Гарри и Лизе исполнится по восемь. Звездные дети ходят в школу, изучают иностранные языка, поют песни и играют на фортепиано – на радость маме, папе и сотням тысяч их фанатов. На этот раз в Сети появилось видео, на кадрах которого Гарри дарит маме цветы и подарки. Алла Борисовна была растрогана таким жестом.

«Как мило! Здоровья вам и счастья! Какой молодец!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Примадонны также есть взрослая дочь Кристина Орбакайте и трое внуков, младшая из которых – Клавдия Земцова всего на год старше Лизы и Гарри.

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