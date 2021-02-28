Два сапога – пара: Макеева с будущим мужем нарядилась в одинаковые домашние костюмы

На протяжении длительного времени Анастасия Макеева скрывала личность своего возлюбленного. Говорила только, что он не связан с шоу-бизнесом и работает в сфере строительства. Личность мужчина, за которого актриса собирается выйти замуж рассекретила совсем недавно. Им оказался Роман Мальков. Теперь Настя не скрывает своего любимого и часто делится с фанатами в Instagram совместными снимками. На этот раз 39-летняя актриса позировала в объятиях мужчины, нарядившись в одинаковые костюмы. Фанаты оценили творческий подход пары.

«Какие классные! Главное, что вместе и веселые!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Роман оставил в Словении жену и четырех детей, старшему из которых 16 лет.

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