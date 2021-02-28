В стиле Prada: Бородина похвасталась трендовыми ботинками, украшенными мини-сумкой

Стилист Элла Маковей заметила, что такая обувь сейчас актуальна.

Ксения Бородина, выросшая в простой семье и добившаяся успеха на телевидении, любит брендовые дорогие вещи. Звезда периодически составляет авторские аутфиты с одеждой и обувью, изготовленной под известными марками.

На сей раз ведущая решила похвастаться роскошным пальто, шарфом и ботинками Prada, оснащенными мини-сумочкой. Ее образ специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Элла Маковей.

«Ксения делает селфи в классическом пальто из черной шерсти, накинув широкий серый шарф с логотипом известного итальянского бренда. Белые ботинки на толстой тракторной подошве (того же бренда) популярны уже не первый сезон. Контрастное сочетание черного total look c белой обувью — сегодня весьма распространенный прием. Он добавляет образу динамики. Весь образ построен на сочетании ахроматов: основной черный, серый и белый в аксессуарах. Красная сумочка, по мнению Ксении, видимо, должна придать образу «искру», но, к сожалению, на фотографии сложно ее рассмотреть», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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