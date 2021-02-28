«Она голая?»: Климова заворожила селфи-загадкой в зеркале с эффектом ню

Девушки, которые любят устраивать фотосессии для Instagram, могут взять несколько уроков позирования у Анфисы Чеховой и Екатерины Климовой. Телеведущая и актриса умеют сниматься, одновременно показывая и пряча свою фигуру. Эффект получается просто потрясающий. В этой недосказанности интерес фолловеров разжигается еще больше.

Накануне звезда шоу «Секс с Анфисой Чеховой» продемонстрировала горячие кадры из собственной ванной, запечатлевшись в запотевшем зеркале. В итоге только самые внимательные пользователи Сети смогли разглядеть на обнародованном видео брюнетку.

Несколько иначе действовала исполнительница главной роли в сериале «Бедная Настя». Екатерина примерила нюдовое белье и тоже запечатлелась в зеркале. Снимок получился очень интригующим, ткань настолько слилась с цветом кожи артистки, что многие решили – она действительно снялась обнаженной.

«Она голая?», «Реально без ничего?», «Я просто глазам не верю!», «Огооо, вот это смелость! Хотя такое тело не грех и показать», — прокомментировали селфи Климовой пользователи Сети.

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