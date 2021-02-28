«Какая же красивая»: Asti похвасталась роскошной фигурой, позируя в черном бикини

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Медовый месяц молодожены решили провести на Мальдивах. И хотя они уже давно вернулись в Москву, воспоминания о теплом океане остались в фотографией. Ими Анна поделилась в своем Instagram. На кадрах артистка позировала в черном бикини, блеснув роскошной фигурой.

«Какая же красивая! Фото огонь! Шикарная девушка!», — писали пользователи Сети.

К слову, недавно Дзюба сменила имидж. Он распрощалась со своим длинными локонами и перекрасилась в блондинку.

Напомним, недавно Artik&Asti получили первую в наступившем году награду. Статуэтку от «Нового Радио» артисты выиграли в номинации «лучшая группа».

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