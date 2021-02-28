Нежный образ: Кудрявцева вслед за Пугачевой отметилась в актуальном платье с воротничком «Клодин»

Васильев на «Модном приговоре» высказывался, что такие наряды моментально делают аутфиты более стильными.

Тренд на белые съемные воротнички «Клодин» поддержали многочисленные звезды, включая Аллу Пугачеву с дочерью Елизаветой Галкиной и Екатерину Стриженову. Не удержалась от соблазна приобрести модную вещицу и Лера Кудрявцева.

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Она выбрала приталенное платье-футляр нежного розового цвета в его разбеленном варианте. Изюминкой образа стал как раз тот самый воротничок. Ведущая подобрала к одежде туфли с острым мысом песочного тона. Представ в этом аутфите на шоу «Звезды сошлись».

«Такой воротник украсит любой женский комплект», — рассказал как-то Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

По его словам, впервые стильный аксессуар вошел в тренды в 30-е годы, в настоящий момент он переживает новую волну популярности.

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