Посуда в интересном сочетании: Высоцкая показала, как красиво и стильно подать кофе

Юлия Высоцкая относится к кулинарии по-особенному. Она не только сама готовит в доме для любимого мужа и сына, но и уделает большое внимание тому, как подается пища. Актриса уже много лет коллекционирует кухонную утварь и посуду, привозя интересные экземпляры с разных уголков планеты.

Звезда уверена, что вкусной еды недостаточно, важно также аппетитно подать блюда и напитки. Именно поэтому за ужином на ее столе практически всегда красуются зажженные свечи, а на утреннем столе стоят свежие цветы в красочных вазах.

И даже кофе в начале дня она подает красиво, а как это выглядит жена Кончаловского показала в личном блоге. Артистка не стала идти избитым путем, используя сервиз. Она выбрала разного размера чашки, разные по форме чайные ложки и различные по цвету блюдца. Тем не менее, все вместе это выглядело весьма симпатично. По крайней мере, поклонникам Юлии понравилось.

«Боже, как красиво! Так захотелось тоже кофейку испить», «Очень утонченная подача», «Юлия, вы – обладательница великолепного вкуса. Это же надо так мило кофе подать», «Если бы мне по утрам подавали так кофе, я бы любил такую женщину всю жизнь!» — восхитились фолловеры.

Смотрите также