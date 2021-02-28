Когда рад за команду: Муцениеце в лавандовом костюме оверсайз устроила танцы на хоккее

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным увлеклась спортом. Каждое утро она начинает с длительной пробежки. Звезда «Закрытой школы» признается, что не всегда с легкостью ей удается проснуться и начать вести активный образ жизни.

Чтобы быстрее пробудить себя, актриса не дает себе время для размышлений. Если она проснулась (порой раньше будильника), Агата старается сразу же встать и пойти на улицу. И уже там постепенно входит в рабочий ритм.

Как оказалось, спортом Муцениеце не только занимается лично, но и посещает хоккейные матчи. На одном из них артистка отметилась со своей подругой, примерив лавандовый костюм оверсайз с брюками-джоггерами и мерцающими угги. Когда ее любимая команда «Авангард» забила очередной гол, Агата не смогла сдержать эмоций и прямо на зрительской трибуне устроила танцы.

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