«Это непревзойденно!»: обнаженная Волочкова, укутавшись вениками, красиво позировала в бане

Анастасия Волочкова – большая любительница русской бани, она каждый раз наведывается в свою парную после трудных репетиций или выматывающих выступлений.

После хорошего парения звезда сцены обязательно окунается в ледяную купель. И даже зима не смущает знаменитую блондинку. Артистка просто берет топор, раскалывает им образовавшийся лед над водой и с завидной легкостью ныряет в нее.

В этот раз Анастасия решила разнообразить свои спа-процедуры и пригласила к себе в баню профессионального парильщика. После его работы она запечатлелась обнаженной, обложившись вениками.

«Восстанавливаю силы после невероятной физической нагрузки в любимой обстановке. Сердце поет! Вы не представляете, как можно восстановить силы и душу, благодаря профессионалам! Я — фанат русской бани. Но ее нужно правильно приготовить! А духовные ароматные веники и тот, кто ими умеет создать атмосферу — это непревзойденно!» — прокомментировала она обнародованные кадры.

Смотрите также