Пора платить по счетам: старшая дочь Соломина задолжала банку более двух миллионов рублей

Старшая дочь актера Виталия Соломина, который ушел из жизни в 2002 году Анастасия, задолжала банку более двух миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Двенадцать лет назад бывший муж Анастасии предприниматель Алексей Куценко взял кредит в банке – 700 тысяч долларов. Поручителями стали жена и его родители. Платить по счетам мужчина не торопился. В итоге суд постановил взыскать с родственников Куценко почти миллион долларов. Однако позже выяснилось, что подпись дочери Соломина поддельная. Наследницу актера признали в этой странной истории потерпевшей.

Впрочем, представители банка все равно настаивают на том, чтобы дочь Соломина деньги вернула. Правда, всего 2,5 миллиона рублей. Они состояли в браке, когда нерадивый муж провернул всю аферу. Сама женщина не так давно подала апелляцию.

Отметим, что Анастасия сейчас не хочет общаться с журналистами. Ее сестра Елизавета заявила, что было уже столько дурацких передач про ее семью, что она воздержится от комментариев о долгах родственницы.

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