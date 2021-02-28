«Нужны валенки»: Бородина в пуховике-коконе и шапке-носке провела морозные выходные в Суздале

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым, дочками Тео и Марусей, а также пасынком Омаром решила провести выходные в Суздале.

Здесь семья поселилась в отеле в виде русской традиционной избы, пообедала в ресторане под игру девушки-гусляра и насладилась экскурсиями по местным достопримечательностям.

«Суздаль крохотный городок, очень приятный и пропитаний русским духом. Успела заметить, что тут много храмов и церквей. Здесь они буквально на каждом шагу», — поделилась впечатлениями звезда в личном блоге.

Единственный момент, который несколько омрачил отдых звездной семьи, это неожиданный холод. Теплый пуховик-кокон и шапочка-носок с плотным шарфом мало спасли ситуацию. Утепляться пошли на местный рынок.

«Мы все замерзли! Нужны валенки», — рассудила Ксения.

Однако вместо них пришлось покупать теплые носки из натуральной шерсти, обуви из овчины здесь не оказалось.

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