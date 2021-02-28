«У нас с Настей два ребенка»: кого Андрей Мягков считал своими сыновьями

Покойный актер Андрей Мягков очень тепло при жизни относился к двум людям, которых считал своими сыновьями. Это режиссер Дмитрий Брусникин и актер Роман Козак. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«У нас с Настей было два ребенка. Ромочка и Димочка – это были наши дети. Когда у Ромочки родился сын, он позвонил и сказал: «Поздравляю тебя с внуком». Я сначала не понял, но он всегда считал меня своим отцом. И Дима также поступил. Когда его жена родила Филиппа, то вымолвил: «Поздравляю тебя, дедушка». Андрей Мягков

Первая любовь Мягкова актриса Тамара Абросимова вспомнила, как они вместе играли в спектаклях. «Ну естественно у нас была влюбленность. Мы играли романтические роли в одних спектаклях. Какая юность без романтических отношений», — заметила она.

Отметим, что Роман Козак ушел из жизни в 2010 году, а Дмитрий Брусникин в 2018-м. Андрей Мягков очень сильно переживал после смерти своих любимых коллег.

Смотрите также: