Очень простая модель: Васильев показал, как при помощи платья «создать» талию

По словам историка моды, такие наряды сразу же формируют фигуру «песочные часы».

Корпулентным женщинам очень непросто подобрать стильный красивый наряд, а уж подчеркнуть талию – и подавно. Однако существуют такие модели платьев, которые отлично смотрятся на полных, плюс ко всему, визуально формируют фигуру «песочные часы. Именно такую показали на «Модном приговоре» Первого канала.

Такими практически волшебными качествами обладают платья с завышенной талией. Сужение наряда в нужном месте формирует фигуру, а свободный крой ниже скрывает животик.

«Подчеркнутая завышенная линия талии помогла создать очень хороший силуэт, Х-образный, «песочные часы». Вы стали не только очень женственной, но и очень воздушной, летящей, благоуханной, желанной», — прокомментировал Александр Васильев стиль преображенной гостьи студии.

Эвелина Хромченко заметила, что модель у этого платья очень простая, но в то же время привлекательная. Она понравилась всем ведущим и участникам телепроекта.

Смотрите также