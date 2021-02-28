«Ей Тихонов безумно нравился»: подруга Градовой рассказала о романах актрисы

Друзья звезды отмечают, что она не любила Андрея Миронова всю жизнь, как принято считать.

Подруга покойной актрисы Екатерины Градовой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что звезда была в свое время влюблена в коллегу по картине «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова.

«Ей Тихонов безумно нравился. Для меня это была тогда сенсация. Она мне говорила: «Я просто каждую минуту работы с ним считала великим счастьем. Я чувствую, что нравлюсь ему». Ей нужен был человек, который бы ее боготворил. Когда она встретила свою судьбу, последнего мужа, то наконец обрела счастье».

Подруга Екатерины Градовой

Как заметила актриса Наталья Фекленко, Градова не испытывала особенных чувств к своему первому мужу актеру Андрею Миронову. «Я бы не сказала, что она Миронова любила всю жизнь. Жалела, да. Она была в восторге, что у ее дочери Маши родился сын Федя. Он, конечно, невероятно похож на Андрея», — заявила Фекленко.

Напомним, что Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Ее похороны проходили в закрытом режиме.

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